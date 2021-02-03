В Бишкеке задержан парень, подозреваемый в убийстве женщины и ее сына

В Бишкеке задержан парень, подозреваемый в убийстве женщины и ее сына

Двойное убийство произошло в Иссык-Кульской области

Сотрудники Службы криминальной милиции УВД Иссык-Кульской области и ОВД Иссык-Кульского района задержали в Бишкеке 26-летнего Ж.А., подозреваемого в убийстве двух человек.

Ранее, 1 февраля 2021 года, примерно в 20:00 часов в ОВД Иссык-Кульского района поступило сообщение о том, что в жилом доме в селе Кашат Иссык-Кульского района обнаружены тела с признаками насильственной смерти 54-летней И.Ж. и ее сына 29-летнего И.К.

В настоящее время подозреваемый доставлен в ОВД Иссык-Кульского района. Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по статье 130 (Убийство) УК КР.

Досудебное производство проводится Следственной службой ОВД Иссык-Кульского района.



Пресс-служба МВД