В Бишкеке задержан парень, подозреваемый в убийстве женщины и ее сына
Двойное убийство произошло в Иссык-Кульской области
Сотрудники Службы криминальной милиции УВД Иссык-Кульской области и ОВД Иссык-Кульского района задержали в Бишкеке 26-летнего Ж.А., подозреваемого в убийстве двух человек.
Ранее, 1 февраля 2021 года, примерно в 20:00 часов в ОВД Иссык-Кульского района поступило сообщение о том, что в жилом доме в селе Кашат Иссык-Кульского района обнаружены тела с признаками насильственной смерти 54-летней И.Ж. и ее сына 29-летнего И.К.
В настоящее время подозреваемый доставлен в ОВД Иссык-Кульского района. Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по статье 130 (Убийство) УК КР.
Досудебное производство проводится Следственной службой ОВД Иссык-Кульского района.
Пресс-служба МВД
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!