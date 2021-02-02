ОАО «МАМ» просит граждан соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и не пренебрегать своим здоровьем

Бишкек, "Саясат. kg". ОАО «Международный аэропорт «Манас» просит всех отнестись с понимаем и ответственностью к требованиям по организации и обслуживанию прилета и вылета пассажирских рейсов с учетом санитарно-карантинных требований.

Воздушные гавани страны - Международные аэропорты «Манас», «Ош» и «Иссык-Куль» на сегодняшний день обслуживают внутренние, международные и чартерные авиасообщения.

Так, в целях безопасности в аэровокзалах специально размещена разметка для соблюдения социального дистанцирования (1.5 метра), имеются в достаточном количестве дезинфицирующие средства. Внутри аэропортов требуется соблюдать масочный режим и не снимать маски в помещениях после прохождения контроля.

В последнее время многие пассажиры, к сожалению, начали пренебрегать санитарно-эпидемиологическими требованиями, а на замечания сотрудников аэропорта реагировать эмоционально.

В связи с этим, ОАО «МАМ» просит всех соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, не пренебрегать своим здоровьем и не подвергать излишнему риску сотрудников аэропортов.