Бывший глава Госагентства связи КР задержан по подозрению в коррупции

Бывший глава Госагентства связи КР задержан по подозрению в коррупции

Бывший руководитель Государственного агентства связи (ГАС) при Государственном комитете информационных технологий и связи КР «Ч.Б» подозревается в причинении государству материального ущерба в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

По ее данным, 1 февраля Военная прокуратура по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 319 (коррупция) Уголовного кодекса задержала и водворила в ИВС ГУВД города Бишкек Ч.Б. - бывшего руководителя ГАС КР.

«Органы прокуратуры установили, что Ч.Б., в декабре 2016 года используя властные полномочия, с целью извлечения материальной выгоды, вступив в сговор с высокопоставленными чиновниками государственных органов и представителями коммерческой организации, выдал лицензию оператору связи на право использования радиочастотного спектра для оказания услуг электрической связи и передачи данных», - говорится в сообщении.

Как отмечается, стоимость лицензии при этом составила всего 1 тыс. сомов, в то время как аналогичный радиочастотный ресурс в тот же период был реализован за 298 млн 803 тыс. сомов. В результате чего, государству был причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.

Источник: Кабар