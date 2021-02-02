"Ухожу с чувством облегчения - нелегко нести ответственность по Ковид-19"
Ухожу со спокойной душой, с чувством облегчения - нелегко нести ответственность по Ковид-19". Об этом на своей странице в Twitter заявила пока еще вице-премьер-министр КР по социальному блоку Эльвира Сурабалдиева.
"Завершаю с письмами и документами со вчерашнего дня. Ухожу со спокойной душой, с чувством облегчения - нелегко нести ответственность по Ковид-19. Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом сегодня передам Минздраву. 4.02.2021 будет 100 дней моей работы ВПМ, отчитаюсь", - написал она.
По словам Сурабалдиевой, она знала, что занимает свой пост временно.
"Благодарю всех, кто помогал и поддерживал, а также тех, кто критиковал и был требовательным к моей работе - высокий пост требует большой ответственности, хоть и стоит больших стрессов. Пришла в сложный период, знала что временно - об этом обговаривалось заранее. Не жалею", - гласит ее твит.
Напомним, Жогорку Кенеш рассматривает новую структуру правительства. Должность вице-премьер-министра по социальным вопросам упразднена.
Источник: vb.kg
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