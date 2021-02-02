"Ухожу с чувством облегчения - нелегко нести ответственность по Ковид-19"

"Ухожу с чувством облегчения - нелегко нести ответственность по Ковид-19"

Ухожу со спокойной душой, с чувством облегчения - нелегко нести ответственность по Ковид-19". Об этом на своей странице в Twitter заявила пока еще вице-премьер-министр КР по социальному блоку Эльвира Сурабалдиева.

"Завершаю с письмами и документами со вчерашнего дня. Ухожу со спокойной душой, с чувством облегчения - нелегко нести ответственность по Ковид-19. Республиканский штаб по борьбе с коронавирусом сегодня передам Минздраву. 4.02.2021 будет 100 дней моей работы ВПМ, отчитаюсь", - написал она.

По словам Сурабалдиевой, она знала, что занимает свой пост временно.

"Благодарю всех, кто помогал и поддерживал, а также тех, кто критиковал и был требовательным к моей работе - высокий пост требует большой ответственности, хоть и стоит больших стрессов. Пришла в сложный период, знала что временно - об этом обговаривалось заранее. Не жалею", - гласит ее твит.

Напомним, Жогорку Кенеш рассматривает новую структуру правительства. Должность вице-премьер-министра по социальным вопросам упразднена.

Источник: vb.kg