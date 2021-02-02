По делу о продаже радиочастот задержан экс-глава Госагентства связи
Стоимость лицензии составила всего 1000 сомов, в то время как аналогичный радиочастотный ресурс в тот же период был реализован за 298 миллионов сомов
Накануне, 1 февраля, Военная прокуратура задержала по подозрению в коррупции и водворила в ИВС ГУВД Бишкека бывшего руководителя Госагентства связи при Госкомитете информационных технологий и связи Ч.Б.
Органы прокуратуры установили, что Ч.Б. в декабре 2016 года, используя властные полномочия, с целью извлечения материальной выгоды, вступив в сговор с высокопоставленными чиновниками госорганов и представителями коммерческой организации, выдал лицензию оператору связи на право использования радиочастотного спектра для оказания услуг электрической связи и передачи данных.
Стоимость лицензии при этом составила всего 1000 сомов, в то время как аналогичный радиочастотный ресурс в тот же период был реализован за 298 миллионов 803 тысячи сомов. В результате государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере.
В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.
Пресс-служба Генпрокуратуры
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