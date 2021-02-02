По делу о продаже радиочастот задержан экс-глава Госагентства связи

По делу о продаже радиочастот задержан экс-глава Госагентства связи

Стоимость лицензии составила всего 1000 сомов, в то время как аналогичный радиочастотный ресурс в тот же период был реализован за 298 миллионов сомов

Накануне, 1 февраля, Военная прокуратура задержала по подозрению в коррупции и водворила в ИВС ГУВД Бишкека бывшего руководителя Госагентства связи при Госкомитете информационных технологий и связи Ч.Б.

Органы прокуратуры установили, что Ч.Б. в декабре 2016 года, используя властные полномочия, с целью извлечения материальной выгоды, вступив в сговор с высокопоставленными чиновниками госорганов и представителями коммерческой организации, выдал лицензию оператору связи на право использования радиочастотного спектра для оказания услуг электрической связи и передачи данных.

Стоимость лицензии при этом составила всего 1000 сомов, в то время как аналогичный радиочастотный ресурс в тот же период был реализован за 298 миллионов 803 тысячи сомов. В результате государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.

Пресс-служба Генпрокуратуры