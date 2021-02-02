Где в Бишкеке можно купить муку по низким ценам?
Для стабилизации цен и насыщения столичных рынков и магазинов Фонд государственных материальных резервов при правительстве КР реализует муку с предприятий ответхранителя. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.
По их информации, бишкекчане могут приобрести муку первого сорта по 24 сома за килограмм, второго сорта - за 16 сомов с базы компании «Бин Групп» на улице Карадарьинской 3, подробности по телефону: 0556 700 800.
Муку по низким ценам можно приобрести и с городского мелькомбината на улице Кулиева 1, телефон для справок: 0(312) 658658.
Источник: Кабар
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