Где в Бишкеке можно купить муку по низким ценам?

Где в Бишкеке можно купить муку по низким ценам?

Для стабилизации цен и насыщения столичных рынков и магазинов Фонд государственных материальных резервов при правительстве КР реализует муку с предприятий ответхранителя. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.

По их информации, бишкекчане могут приобрести муку первого сорта по 24 сома за килограмм, второго сорта - за 16 сомов с базы компании «Бин Групп» на улице Карадарьинской 3, подробности по телефону: 0556 700 800.

Муку по низким ценам можно приобрести и с городского мелькомбината на улице Кулиева 1, телефон для справок: 0(312) 658658.

Источник: Кабар