На территории торгового центра «Аю Гранд» произошел пожар
В Бишкеке на территории торгового центра «Аю Гранд» произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС.
На тушение пожара в 13:18 был направлен один пожарный расчет. Пожар был локализован в 13:46, а в 14:15 он был потушен.
Как сообщили АКИpress в пресс-службе Октябрьского РУВД, жертв и пострадавших нет. По данным ГРС, АвтоЦон и ЦОН-2, расположенные в ТЦ, временно приостановили работу.
Источник: svodka.akipress.org
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