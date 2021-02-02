На территории торгового центра «Аю Гранд» произошел пожар

На территории торгового центра «Аю Гранд» произошел пожар

В Бишкеке на территории торгового центра «Аю Гранд» произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС.

На тушение пожара в 13:18 был направлен один пожарный расчет. Пожар был локализован в 13:46, а в 14:15 он был потушен.

Как сообщили АКИpress в пресс-службе Октябрьского РУВД, жертв и пострадавших нет. По данным ГРС, АвтоЦон и ЦОН-2, расположенные в ТЦ, временно приостановили работу.

Источник: svodka.akipress.org