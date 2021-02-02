ГНС КР установила попытки незаконного ввоза в страну около 900 голов крупного рогатого скота

ГНС КР установила попытки незаконного ввоза в страну около 900 голов крупного рогатого скота

Сотрудники Государственной налоговой службы (ГНС) КР установили попытки незаконного ввоза в Кыргызстан около 900 голов крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, налоговики в течение 10 дней на пунктах учета товаров близ контрольно-пропускных пунктов, расположенных на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, установили попытки ввоза 878 голов крупного рогатого скота без соответствующих разрешительных документов.

В частности, на контрольно-пропускном пункте «Чалдовар автодорожный» задержаны автомашины, водители которых пытались завести 828 голов КРС, на КПП «Ак-Тилек автодорожный» – 50 голов КРС.

У импортеров отсутствовали справка налогового органа о налоговой регистрации на ввоз товара.

Материалы нарушений переданы в мобильную группу (ГСБЭП) для проведения мероприятий согласно законодательству.

Источник: Кабар