На Иссык-Куле убили мать с сыном
Установлена личность подозреваемого в двойном убийстве. Его уже ищут
Накануне примерно в 20:00 часов в ОВД Иссык-Кульского района поступило сообщение о том, что в жилом доме в селе Кашат Иссык-Кульского района были обнаружены тела с признаками насильственной смерти 54-летней И.Ж. и ее сына 29-летнего И.К.
Данный факт зарегистрировали в АИС ЕРПП по статье 130 (Убийство) УК КР, начато досудебное производство.
В настоящее время назначены все необходимые экспертизы.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого и проводятся оперативно-следственные и розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого в совершении двойного убийства.
Подозревается житель одного из сел Иссык-Кульского района. Досудебное производство проводится Следственной службой ОВД Иссык-Кульского района.
Пресс-служба МВД
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