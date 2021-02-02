На Иссык-Куле убили мать с сыном

На Иссык-Куле убили мать с сыном

Установлена личность подозреваемого в двойном убийстве. Его уже ищут

Накануне примерно в 20:00 часов в ОВД Иссык-Кульского района поступило сообщение о том, что в жилом доме в селе Кашат Иссык-Кульского района были обнаружены тела с признаками насильственной смерти 54-летней И.Ж. и ее сына 29-летнего И.К.

Данный факт зарегистрировали в АИС ЕРПП по статье 130 (Убийство) УК КР, начато досудебное производство.

В настоящее время назначены все необходимые экспертизы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого и проводятся оперативно-следственные и розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого в совершении двойного убийства.

Подозревается житель одного из сел Иссык-Кульского района. Досудебное производство проводится Следственной службой ОВД Иссык-Кульского района.

Пресс-служба МВД