В результате проверки Департамента лекарственных средств возбуждено 8 уголовных дел

В результате проверки Департамента лекарственных средств возбуждено 8 уголовных дел

В ходе проверки Департамента лекарственных средств и медицинских изделий в ЕРПП зарегистрировано 8 дел. Об этом сообщает пресс-служба Генеральная прокуратура КР.

Уточняется, что Генеральной прокуратурой проведена проверка деятельности Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения.

В ходе проверки в деятельности Департамента практически по всем направлениям выявлены системные нарушения коррупционного характера, влияющие на эффективное и законное функционирование данного органа, в том числе в части пробелов и коллизий в законодательстве, несоблюдения требований норм права при проведении экспертиз, регистрационных досье, по государственным закупкам, в лабораторных испытаниях и т.д.

Более того, установлены устойчивые коррупционные схемы по незаконному извлечению выгод, преимуществ и денежных средств с представителей фармацевтических компаний за регистрацию, проведение экспертиз, испытаний и т.п. лекарственных средств и медицинских изделий, оказание содействия в ввозе некачественных препаратов, а также коррупционные преступления в период пандемии коронавирусной инфекции и др.

В этой связи Генеральной прокуратурой в ЕРПП зарегистрировано 8 материалов по фактам злоупотреблений должностным положением ответственными лицами Департамента, по которым в настоящее время следственными органами осуществляются досудебные производства.

Также по итогам проверки в уполномоченные органы, в том числе в правительство Кыргызской Республики внесено 4 представления об устранении нарушений закона.

По итогам рассмотренных актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 4 сотрудника Департамента, из которых уволено 1 лицо по отрицательным основаниям.

Источник: Кабар