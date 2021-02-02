В результате проверки Департамента лекарственных средств возбуждено 8 уголовных дел
В ходе проверки Департамента лекарственных средств и медицинских изделий в ЕРПП зарегистрировано 8 дел. Об этом сообщает пресс-служба Генеральная прокуратура КР.
Уточняется, что Генеральной прокуратурой проведена проверка деятельности Департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения.
В ходе проверки в деятельности Департамента практически по всем направлениям выявлены системные нарушения коррупционного характера, влияющие на эффективное и законное функционирование данного органа, в том числе в части пробелов и коллизий в законодательстве, несоблюдения требований норм права при проведении экспертиз, регистрационных досье, по государственным закупкам, в лабораторных испытаниях и т.д.
Более того, установлены устойчивые коррупционные схемы по незаконному извлечению выгод, преимуществ и денежных средств с представителей фармацевтических компаний за регистрацию, проведение экспертиз, испытаний и т.п. лекарственных средств и медицинских изделий, оказание содействия в ввозе некачественных препаратов, а также коррупционные преступления в период пандемии коронавирусной инфекции и др.
В этой связи Генеральной прокуратурой в ЕРПП зарегистрировано 8 материалов по фактам злоупотреблений должностным положением ответственными лицами Департамента, по которым в настоящее время следственными органами осуществляются досудебные производства.
Также по итогам проверки в уполномоченные органы, в том числе в правительство Кыргызской Республики внесено 4 представления об устранении нарушений закона.
По итогам рассмотренных актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 4 сотрудника Департамента, из которых уволено 1 лицо по отрицательным основаниям.
Источник: Кабар
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