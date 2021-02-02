Погранслужба КР пресекла нелегальный прогон скота на границе с Узбекистаном

Погранслужба КР пресекла нелегальный прогон скота на границе с Узбекистаном

Пограничники Ала-Букинского пограничного отряда пресекли незаконный перегон крупного рогатого скота и лошади через государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы КР.

Отмечается, что общая стоимость задержанных КРС и лошади составила более 570 000 сомов.

Так, в ходе несения службы в местности Монол Ала-Букинского района Джалал-Абадской области пограничники задержали гражданина Кыргызской Республики А.К., 1971 г.р., который пытался нелегально перегнать пять голов крупнорогатого скота (быков) на территорию Узбекистана вне пункта пропуска.

В этот же день пограничный наряд задержал еще одного гражданина Кыргызстана - П.Ж. 1969 г.р. при попытке незаконного перегона скаковой лошади на территорию Узбекистана.

В обоих случаях после оформления соответствующих документов задержанные, крупнорогатый скот и лошадь были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.

Следует отметить, что в период с 1 января по 31 декабря 2020 г. военнослужащими ГПС КР пресечены 11 фактов незаконного перегона скота через госграницу, в результате чего были задержаны 160 голов КРС, МРС и лошадей.

В настоящее время в соответствии с постановлением правительства КР № 569 введен временный запрет на вывоз (экспорт) отдельных видов сельскохозяйственных товаров (крупного рогатого и мелкого рогатого скота, а также лошадей) из Кыргызстана за пределы таможенной территории Евразийского Экономического Союза.

По данным вопросам постоянно проводится разъяснительная работа с населением приграничных территорий.

Источник: Кабар