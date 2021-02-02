(Фото) Финпол уничтожил просроченные печенья и конфеты

Финпол уничтожил просроченные печенья и конфеты

Вчера, 1 февраля текущего года, в рамках ранее зарегистрированного досудебного производства по факту обнаружения просроченной кондитерской продукции на одном из складов столицы, произведены соответствующие мероприятия по уничтожению упомянутой "просрочки". Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

Напомним, что в январе 2021 года сотрудниками Финансовой полиции совместно с проектом "Не сахар" обнаружен очередной склад, на котором хранилось большое количество просроченной кондитерской продукции сроком годности до 2017-2018 года (конфеты, печенье и различные сладости). На этом же складе обнаружены и изъяты печати для перебивки (изменения) даты выпуска на упаковках, а также продукция без фактического срока годности. Выявленный склад с просроченной продукцией опечатан. По данному факту ведется следствие, ход которого взят на контроль председателем ГСБЭП Сыймыком Жапыкеевым.

Вместе с этим, Финансовой полицией продолжаются соответствующие мероприятия направленные на выявление аналогичных фактов по всей республике.

Уважаемые представители бизнеса, в случае если Вам стало известно, что реализуемый Вами товар с пророченным сроком годности и не отвечает надлежащему качеству, призываем Вас не гнаться за выгодой и не рисковать здоровьем населения.

Источник: vb.kg