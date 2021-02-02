Фото - Председатель Правления ОАО «МАМ» Б.Сыдыков встретился с представителями Кувейтской авиакомпании Jazeera Airways

Бишкек, "Саясат. kg". Председатель Правления-Генеральный директор ОАО «Международный аэропорт «Манас» Бактыбек Сыдыков 1 февраля 2021 года встретился с представителями Кувейтской авиакомпании Jazeera Airways.

В рамках встречи были обсуждены актуальные вопросы по открытию новых регулярных рейсов по маршрутам Кувейт-Бишкек-Кувейт, который перенесли с 5 на 11 февраля 2021 года, и Кувейт-Ош-Кувейт на 9 февраля 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Ассистент заместителя директора по наземному обслуживанию авиакомпании Jazeera Airways Риза Аль Мусави сообщил, что после урегулирования эпидемиологической ситуации в мире они планируют увеличить частоту рейсов Кувейт-Бишкек-Кувейт до 7 раз в неделю. На сегодняшний день рейсы будут осуществляться 2 раза в неделю - по понедельникам и пятницам.

Также он добавил, что они планируют воспользоваться 5 степенью свободы воздуха и открыть рейс по маршруту Кувейт-Бишкек-Сиань.

В свою очередь, Председатель Правления Бактыбек Сыдыков отметил, что ОАО «МАМ» готово оказывать весь спектр услуг высокого уровня 24 часа в сутки.