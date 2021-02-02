Гендиректор ОАО «Электрические станции» Жолдошбек Ачикеев ушел в отставку

Гендиректор ОАО «Электрические станции» Жолдошбек Ачикеев ушел с должности.
Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества.
Отмечается, что Ачикеев ушел с поста по собственному желанию.
«Совет директоров компании принял соответствующее решение. С 1 февраля и.о. главы компании назначен первый заместитель гендиректора Бектенов Таалайбек Эркинбекович», - говорится в сообщении.
Напомним, Ачикеев занимал пост генерального директора с 27 февраля 2020 года. Компания «Электрические станции» является основной генерирующей компанией Кыргызстана.
Источник: Кабар
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