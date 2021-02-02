Законопроект о повышении тарифов за проезд вынесен на народное обсуждение

Законопроект о повышении тарифов за проезд вынесен на народное обсуждение

Мэрией Бишкека вынесен на народное обсуждение законопроект о повышении тарифов за проезд в общественном транспорте.

По данным муниципалитета, согласно постановлению правительства КР №504 от 30 сентября 2020 года мэрия Бишкека уведомляет граждан о разработке проекта нормативного правового акта и объявляет начало обсуждения правового регулирования и сборам предложений заинтересованных лиц.

Напомним, 18 января, в Бишкеке наблюдалось снижение количества маршрутных такси. Несколько дней водители общественно транспорта обращались к городским властям с просьбой повысить цены на проезд до 15-20 сомов, в противном случае грозились не выйти на линии. Позже и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев, пообщавшись с водителями, пообещал решить проблему и отправить официальный запрос в министерство финансов с просьбой рассмотреть данный вопрос.

Источник: Кабар