Законопроект о повышении тарифов за проезд вынесен на народное обсуждение
Мэрией Бишкека вынесен на народное обсуждение законопроект о повышении тарифов за проезд в общественном транспорте.
По данным муниципалитета, согласно постановлению правительства КР №504 от 30 сентября 2020 года мэрия Бишкека уведомляет граждан о разработке проекта нормативного правового акта и объявляет начало обсуждения правового регулирования и сборам предложений заинтересованных лиц.
Напомним, 18 января, в Бишкеке наблюдалось снижение количества маршрутных такси. Несколько дней водители общественно транспорта обращались к городским властям с просьбой повысить цены на проезд до 15-20 сомов, в противном случае грозились не выйти на линии. Позже и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев, пообщавшись с водителями, пообещал решить проблему и отправить официальный запрос в министерство финансов с просьбой рассмотреть данный вопрос.
Источник: Кабар
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