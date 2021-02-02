АКС ГКНБ: Пресечен вывод бюджетных средств в ГП «Кыргызтеплоэнерго»

Пресечен вывод бюджетных средств в ГП «Кыргызтеплоэнерго»
Антикоррупционной службой ГКНБ КР установлена коррупционная схема по фиктивным поставкам топлива для нужд филиалов ГП «Кыргызтеплоэнерго» в период отопительного сезона.
Как сообщили в пресс-службе ГКНБ, ответственные работники ГП «Кыргызтеплоэнерго» и его филиалов по предварительному сговору с отдельными субъектами предпринимательской деятельности, специализирующихся на реализации мазута, фиктивно оформляли финансовые документы о произведенных поставках мазута в предприятия теплоснабжения ГП «Кыргызтеплоэнерго» на крупные суммы. Отмечается, что данная коррупционная составляющая отрицательно сказывается на обеспечении теплоснабжением населения всей республики. В рамках досудебного производства выявлен ущерб на сумму более 10 млн сомов, который в соответствующем порядке был возмещен в доход государства.
Кроме этого, как указывается, в филиале «Кантское предприятие теплоснабжения» ГП «Кыргызтеплоэнерго» пресечена коррупционная схема по фиктивным оформлениям документов по поставкам мазута в период ОЗП 2020-2021 гг. Руководство указанного предприятия, войдя в сговор с представителем одной из ОсОО, фиктивно оформил поступление мазута в большом объеме.
В рамках указанного досудебного производства в настоящее время ГСУ ГКНБ КР проводится расследование и устанавливается нанесенный государству ущерб. Все причастные лица, участвовавшие в противоправной деятельности, будут привлечены к уголовной ответственности.
Источник: Кабар
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