Реформатор Саакашвили предлагает свою помощь Кыргызстану

Михаил Саакашвили готов найти и предоставить Кыргызстану простые пути решения проблем.
Об этом на своей странице в Facebook написал Жапар Усенов:
«Уважаемый Садыр Нургожоевич, меня зовут Жапар Усенов, я являюсь представителем «Офиса простых решений и результатов в Кыргызской Республике».
В настоящее время перед новым руководством стоят серьезные задачи: наполнение бюджета, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест. «Офис простых решений и результатов», возглавляемый Михаилом Саакашвили, готов предоставить разработанные концепции и пути реформ, а также готов найти и предоставить простые пути решения не только этих, но и других проблем».
Напомним, в Украине при президенте действует консультативный орган «Национальная рада реформ». Туда поступают предложения о решении определенных актуальных проблем, все эти предложения готовит офис простых решений, это исполнительный комитет национальной рады реформ. Этот офис возглавляет Михаил Саакашвили.
Жапар Усенов является представителем данного офиса в Кыргызстане.
Источник: Элгезит
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