Реформатор Саакашвили предлагает свою помощь Кыргызстану

Михаил Саакашвили готов найти и предоставить Кыргызстану простые пути решения проблем.

Об этом на своей странице в Facebook написал Жапар Усенов:

«Уважаемый Садыр Нургожоевич, меня зовут Жапар Усенов, я являюсь представителем «Офиса простых решений и результатов в Кыргызской Республике».

В настоящее время перед новым руководством стоят серьезные задачи: наполнение бюджета, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест. «Офис простых решений и результатов», возглавляемый Михаилом Саакашвили, готов предоставить разработанные концепции и пути реформ, а также готов найти и предоставить простые пути решения не только этих, но и других проблем».

Напомним, в Украине при президенте действует консультативный орган «Национальная рада реформ». Туда поступают предложения о решении определенных актуальных проблем, все эти предложения готовит офис простых решений, это исполнительный комитет национальной рады реформ. Этот офис возглавляет Михаил Саакашвили.

Жапар Усенов является представителем данного офиса в Кыргызстане.

Источник: Элгезит