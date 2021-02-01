Кубаныч Кадыров: «Уважаемая верхушка власти! Прошу, выпустите под домашний арест и проводите следствие!»

Бишкек, "Саясат. kg". «Уважаемая верхушка власти! Прошу, выпустите под домашний арест и проводите следствие!»
30 января поступила новость об аресте по подозрению в вымогательстве завотделом аппарата президента Нургазы Анаркулова. Общественность воспринимает эту новость как «подставу».
«Не могу поверить, что Нургазы мог пойти на такое. Сейчас рано говорить о его вине. Решает суд. В действительности Н. Анаркулов бесстрашно писал острые мнения, защищая интересы народа, политиков и болея за правду. Относительно него самого могу сказать, что когда в прошлом мы со своими семьями подвергались атамбаевским гонениям, он доносил правду до нашего нарда, не боясь власти!
Уважаемая верхушка власти! Прошу вас, выпустите под домашний арест и проводите следствие! Он недавно потерял отца и пребывал в горе», — сказал политик Кубаныч Кадыров.
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