Указ президента о защите предпринимателей и инвесторов направлен на укрепление экономики – эксперт

Указ президента о защите предпринимателей и инвесторов направлен на укрепление экономики – эксперт

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Так, в целях обеспечения конституционных гарантий защиты собственности, стимулирования устойчивого роста экономики, исключения необоснованного вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, а также повышения доверия инвесторов, создания благоприятного инвестиционного климата и деловой среды, руководствуясь статьей 65 Конституции КР, постановляется:

Считать целесообразным:

— прекратить необоснованное вмешательство правоохранительных, фискальных и контролирующих органов в деятельность субъектов предпринимательства, воспрепятствование предпринимательской деятельности и нарушение законных прав собственников, в том числе из-за невыполнения и невозможности выполнения договорных обязательств;

— обеспечить безопасность деятельности инвестиционных объектов и имущества инвесторов;

— внедрить:

принцип «один следственный орган по экономическим преступлениям» без права передачи подследственности другим правоохранительным органам;

механизм предварительной проверки без регистрации в Едином реестре преступлений и проступков заявлений и сообщений в отношении предпринимателей о правонарушениях, основанных на неисполнении или ненадлежащем исполнении гражданско-правовых сделок, совершенных в письменной форме и не признанных судом недействительными, мнимыми или притворными.

«Это важный Указ. Именно он будет направлен на укрепление экономики, развитие бизнеса, улучшение инвестиционного климата. Что нужно бизнесу для успешной работы? Прежде всего, адекватный контроль, который бы не мешал и не тормозил деятельность, которая направлена на рост деловой площадки в том или ином государстве. Другими словами, нужна свобода и стабильность. Кыргызстан пока только в начале своего пути по части развития бизнеса и его укрупнения. Довольно часто читал сообщения о том, что в Кыргызстане существуют проблемы, которые всегда мешали полноценному развитию устойчивой бизнес-среды. Во-первых, это ограниченность самого рынка. Во-вторых, некачественная продукция. В-третьих, чрезмерное давление на объект деловых и прочих отношений со стороны надзорных органов. В-четвёртых, политическая и экономическая нестабильность. Сейчас в Кыргызстане, надо полагать, наступают новые времена. Рынок ширится, качество продукции улучшается из года в год. Также стоит отметить то, что власть решительна в своих действиях. Важно, чтобы бизнес сейчас снова начал широко идти. От его развития будет зависеть становление нового мышления, а успешность ведения бизнеса в КР будет в свою очередь влиять на улучшения международного имиджа. Важно, чтобы данный Указ продемонстрировал свою эффективность, поскольку на данный момент Кыргызстан остро нуждается в исправлении многих проблем», - заявил эксперт института стратегических исследований в области мировой экономики (г. Санкт-Петербург) Руслан Покровский.

Антон Кубицкий

Источник: ИАЦ «Кабар»