И.о.мэра Бишкека сделал замечание двум вице-мэрам

И.о.мэра Бишкека сделал замечание двум вице-мэрам

По поручению исполняющего обязанности градоначальника Балбака Тулобаева, городские службы продолжают работу по узаконению земельных участков под существующие домостроения, построенные до и после 16 июня 1999 года и вопросам благоустройства столичных жилых массивов.

По итогам встреч с горожанами и рабочих совещаний вице-мэру столицы по земельным вопросам, архитектуре и строительству Азамату Сагындык уулу было поручено до 26 января:

- внести предложение по правовому регулированию вопроса узаконения индивидуальных жилых домов, построенных после 1999 года;

- завершить процедуру узаконения земельных участков через нотариально заверенные доверенности, подать документы в судебные инстанции на предмет их возможного узаконения (Верхний Токолдош и др.);

- разработать и представить календарные (пошаговые) планы мероприятий по узаконению земельных участков под существующие домостроения, построенные до и после 16 июня 1999 года и внесению соответствующих изменений в Генеральный план;

- Обеспечить электроэнергией и питьевой водой дома жителей жилмассива «Бугу-Эне-Багыш».

Также А. Сагындык уулу совместно с вице-мэром по транспорту Азизом Алымкуловым было поручено проработать вопрос запуска новой маршрутной линии до жилмассива «Бугу-Эне-Багыш».

Отметим, что по пунктам исполнения вице-мэра А. Сагындык уулу информация не представлена в установленном порядке, по пункту совместного исполнения с вице-мэром по транспорту А. Алымкуловым информация предоставлена, но поручение не исполнено.

В связи с этим, и.о.мэра применил дисциплинарное взыскание в отношении двух вице-мэров в виде замечания.

Источник: Кабар