"Мы тонем? Да, нам конец!" Опубликовано видео крушения судна "Арвин"

Опубликовано видео крушения украинского судна "Арвин" возле берегов Турции.
Ролик размещен на странице одесского "7 канала" в Facebook, пишут "Известия". Его моряки запечатлели свою смерть, засняв, как гигантское судно с хрустом ломается на две части.
Когда передняя часть судна начала подниматься, моряки начали пытаться связаться с диспетчером, но не получили ответа сразу.
Сухогруз "Арвин" затонул у побережья Турции в районе Инкуму 17 января. Судно было построено в 1975 году и до 1992 года ходило под российским флагом. С 2016 года сухогруз ходит под флагом Палау.
В качестве возможной причины крушения рассматриваются плохие метеоусловия. В состав экипажа входили 12 граждан Украины. Шесть моряков были спасены вскоре после крушения, двое погибли. Известно, что капитаном был гражданин РФ.
День спустя посольство России в Турции подтвердило обнаружение тела гражданина РФ. Родным погибшего выразили соболезнования. СК возбудил уголовное дело.
Источник: vb.kg
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