Жапаров: Граждане замешанные в коррупции ответят, несмотря на связи

Граждане замешанные в коррупции ответят, несмотря на связи

Несмотря на родственные, дружеские и иные связи, любой гражданин нарушивший законодательство и особенно, замешанный в коррупционных делах - по всей строгости будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Об этом заявил президент Садыр Жапаров в ходе совещания с руководителями структурных подразделений Аппарата президента, где были определены основные приоритетные направления на ближайшую перспективу.

Как отметил Садыр Жапаров, на сегодняшний день необходимо заострить внимание на двух основных насущных вопросах - искоренении коррупционных проявлений в деятельности органов государственной власти и снижении бюрократических и прочих административных процедур.

Президент особо отметил, что все задачи, которые ставятся перед конкретным структурным подразделением Аппарата Президента, должны своевременно и эффективно исполняться.

Глава государства напомнил, что предстоит оптимизация системы государственного управления, в рамках которой будут оптимизированы излишние и дублирующие органы, а подбор кадров будет проводиться только на основе профессиональных навыков.

В этой связи Глава государства потребовал от руководителей структурных подразделений Аппарата Президента вести прозрачную и эффективную деятельность по своим направлениям.

Источник: vb.kg