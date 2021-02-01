Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили вопросы сотрудничества
Сегодня, 1 февраля, состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Садыра Жапарова с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В ходе телефонного разговора главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам регионального сотрудничества, обсудили совместные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также наращиванию сотрудничества в торгово-экономической и транспортно-транзитной сферах.
Президент Садыр Жапаров также заверил, что все свои усилия направит для дальнейшего упрочнения кыргызско-казахстанских союзнических отношений и стратегического партнерства.
Источник: Кабар
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