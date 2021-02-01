Коалиция большинства утвердила кандидатуру Улукбека Марипова на пост премьера
Коалиция парламентского большинства утвердила кандидатуру Улукбека Марипова на пост премьер-министра.
Теперь, кандидатуру Марипова будут рассматривать в комитетах Жогорку Кенеша, а после в парламенте.
Улукбек Марипов с 2016 года работает председателем Счетной палаты страны.
Напомним, что Садыр Жапаров после избрания президентом КР сложил с себя полномочия премьер-министра. После правительство ушло в отставку. На данный момент исполняющим обязанности премьер-министра является первый вице-премьер Артем Новиков.
Источник: Кабар
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