ГКНБ: Брат замглавы МВД возместил 20 млн ущерба. Его отпустили домой

Брат замглавы МВД возместил 20 млн ущерба. Его отпустили домой
Брата первого замминистра внутренних дел КР Суйуна Омурзакова — Улугбека Омурзакова отпустили под домашний арест, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.
Напомним, старший прокурор Ошской области Улугбек Омурзаков в ноябре 2020 года был задержан по подозрению в причастности к рейдерскому захвату угольного месторождения ОсОО «Жолчырак».
Первомайский райсуд Бишкека избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО ГКНБ КР.
По данным ГКНБ, в ходе следствия была доказана причастность задержанных лиц к незаконной добыче угля на территории месторождения ОсОО «Жолчырак».
«30 января 2021 года в связи с содействием следствию и возмещением ущерба государству в сумме 20 млн сомов, мера пресечения У.Омурзакова до окончания следствия и судебного разбирательства была изменена на домашний арест«, — отметили в Госкомитете.
Кроме этого, по данным ведомства, Омурзаков написал заявление об увольнении из органов прокуратуры КР по собственному желанию.
Источник: Элгезит
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