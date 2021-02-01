«Заставьте надеть маску кашляющих в аэропорту». Кыргызстанка обратилась к Эльвире Сурабалдиевой

В пресс-службе аэропорта «Манас» уверяют, что всех пассажиров пускают только в масках

Пользовательница сети Фейсбук Елена Кибец написала на своей странице, что на территории аэропорта «Манас» многие пассажиры не соблюдают масочный режим.

По ее словам, в здании были кашляющие люди, которые негативно реагировали на замечания охранников аэропорта. Кибец обратилась к и.о премьер-министра Артему Новикову и вице-премьеру Эльвире Сурабалдиевой с просьбой принять необходимые меры.

«У меня личная просьба к Эльвире Сурабалдиевой: Можно в аэропорту «Манас» всех кашляющих и чихающих заставить надеть маски? Я требовала всех надеть маски, но на меня смотрели как на дуру. СБшников просто деликатно посылали. Прошу всех приказать носить маски в общественных местах»,- написала бишкекчанка.

Между тем в пресс-службе аэропорта «Манас» заверили Vesti.kg, что перед входом все авиапассажиры соблюдают масочный режим. Они предполагают, что некоторые граждане, скорее всего, снимают маски во время ожидания рейса.

- Перед тем как входят пассажиры, мы просим их надевать маски,- уточнили в пресс-службе ОАО «МАМ». - В противном случае мы их не пропускаем. Просить всех соблюдать масочный режим во время ожидания рейса или посадки мы не можем. Везде стоят санитайзеры, соблюдаются все меры предосторожности.

Источник: vesti.kg