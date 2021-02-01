Садыр Жапаров подписал указ о разработке месторождений национального значения только государственными компаниями

Он порекомендовал правительству разработать Горный кодекс до 1 июля 2021 года

Садыр Жапаров подписал указ о разработке месторождений общегосударственного значения исключительно национальными горнодобывающими компаниями со 100-процентным участием государства в уставном капитале (при выдаче лицензий).

Также в указе №5 он порекомендовал правительству разработать Горный кодекс и организовать ряд других мероприятий. О чем идет речь?

Напомним, что к общегосударственным объектам относятся крупные месторождения, лицензии на разработку которых выдают по конкурсу. Поэтому в соответствии с указом крупные месторождения теперь будут так или иначе находиться под управлением государства.

Как нововведение скажется на развитии компаний-разработчиков, конечно, покажет время. В целом идея имеет смысл, если решения будут принимать без лишних бюрократических процедур и на фирмы не обрушатся бесконечные проверки. Но, к сожалению, приходится констатировать, что компании с государственным участием сегодня не прибыльны.

Более того, неясно, из каких источников будут финансировать разработку. Ведь работа горнорудного предприятия требует значительных капиталовложений с применением научного подхода и современных технологий.

В указе Жапаров также рекомендует правительству предусмотреть государственную долю в иных горнодобывающих объектах, не имеющих общегосударственного значения. Эта рекомендация вызывает еще больше вопросов.

Например, почему именно на стадии разработки?

Тут следует учитывать то, что в период проведения недропользователем поисковых и геологоразведочных работ все риски инвестор берет на себя. Однако при этом он не освобождается от налоговых и иных платежей.

Поэтому, чтобы не отпугивать инвесторов, важно четко определить, на каких условиях часть доли может быть передана государству. Эти условия должны быть одинаковыми для всех во избежание коррупционных составляющих. К тому же у инвестора должно быть право выбора: предоставить часть доли государству на заранее определенных условиях, или же самостоятельно продолжать разработку.

Указ президента также содержит рекомендацию посредством цифровых платформ обеспечить рациональность, эффективность и прозрачность распределения финансовых средств, поступающих от горнодобывающих компаний, в фонды и республиканские, а также местные бюджеты.

Это весьма актуально, потому что ЗАО «Кумтор Голд Компани», например, в 2019 году перечислило в Фонд развития Иссык-Кульской области 539,3 млн сомов (порядка 7,7 млн долларов).

Другие объекты, конечно, сравнивать с «Кумтором» не стоит – масштабы компаний различаются весьма существенно. Однако стоит напомнить, что вопрос об эффективности использования поступающих средств государственными и местными органами на местах поднимали не раз.

Из этого следует, что речь должна идти об ответственности не только самих компаний, но и уполномоченных органов, которые используют поступления от горнодобывающих компаний неэффективно.

Наряду с перечисленными, указ Садыра Жапарова содержит и другие рекомендации, но речь о них пойдет в другой раз.

Стоит отметить, что разработка Горного кодекса предусмотрена проектом Стратегии по развитию горнодобывающей отрасли до 2035 года, разработанной по инициативе Министерства экономики в 2012-2014 годах. Однако проект Стратегии правительство так и не утвердило.

Эксперты в сфере недропользования не раз обращали внимание, что горную добычу регулируют различные нормативно-правовые акты, в массиве которых порой сложно ориентироваться. Они рекомендуют создать единый нормативный акт, который будет оказывать прямое действие, избавляя от необходимости искать ответы на те или иные вопросы в подзаконных актах.

Теперь же указом президента правительству поручено разработать Горный кодекс до 1 июля 2021 года. Успеет ли кабмин к этому времени изучить международную практику, проанализировать текущее положение действующих компаний, обсудить (не для галочки) с экспертами и недропользователями основные выводы, а также сам проект Горного кодекса – тот еще вопрос.

Важно понимать, что все эти процедуры необходимы не для самого факта принятия нового нормативного акта, а для достижения целей, которые стоят перед данным документом – привлечение инвестиций для экономического роста страны с минимизацией экологических рисков.

Источник: vesti.kg