Садыр Жапаров подписал указ о разработке месторождений национального значения только государственными компаниями

Он порекомендовал правительству разработать Горный кодекс до 1 июля 2021 года
Садыр Жапаров подписал указ о разработке месторождений общегосударственного значения исключительно национальными горнодобывающими компаниями со 100-процентным участием государства в уставном капитале (при выдаче лицензий).
Также в указе №5 он порекомендовал правительству разработать Горный кодекс и организовать ряд других мероприятий. О чем идет речь?
Напомним, что к общегосударственным объектам относятся крупные месторождения, лицензии на разработку которых выдают по конкурсу. Поэтому в соответствии с указом крупные месторождения теперь будут так или иначе находиться под управлением государства.
Как нововведение скажется на развитии компаний-разработчиков, конечно, покажет время. В целом идея имеет смысл, если решения будут принимать без лишних бюрократических процедур и на фирмы не обрушатся бесконечные проверки. Но, к сожалению, приходится констатировать, что компании с государственным участием сегодня не прибыльны.
Более того, неясно, из каких источников будут финансировать разработку. Ведь работа горнорудного предприятия требует значительных капиталовложений с применением научного подхода и современных технологий.
В указе Жапаров также рекомендует правительству предусмотреть государственную долю в иных горнодобывающих объектах, не имеющих общегосударственного значения. Эта рекомендация вызывает еще больше вопросов.
Например, почему именно на стадии разработки?
Тут следует учитывать то, что в период проведения недропользователем поисковых и геологоразведочных работ все риски инвестор берет на себя. Однако при этом он не освобождается от налоговых и иных платежей.
Поэтому, чтобы не отпугивать инвесторов, важно четко определить, на каких условиях часть доли может быть передана государству. Эти условия должны быть одинаковыми для всех во избежание коррупционных составляющих. К тому же у инвестора должно быть право выбора: предоставить часть доли государству на заранее определенных условиях, или же самостоятельно продолжать разработку.
Указ президента также содержит рекомендацию посредством цифровых платформ обеспечить рациональность, эффективность и прозрачность распределения финансовых средств, поступающих от горнодобывающих компаний, в фонды и республиканские, а также местные бюджеты.
Это весьма актуально, потому что ЗАО «Кумтор Голд Компани», например, в 2019 году перечислило в Фонд развития Иссык-Кульской области 539,3 млн сомов (порядка 7,7 млн долларов).
Другие объекты, конечно, сравнивать с «Кумтором» не стоит – масштабы компаний различаются весьма существенно. Однако стоит напомнить, что вопрос об эффективности использования поступающих средств государственными и местными органами на местах поднимали не раз.
Из этого следует, что речь должна идти об ответственности не только самих компаний, но и уполномоченных органов, которые используют поступления от горнодобывающих компаний неэффективно.
Наряду с перечисленными, указ Садыра Жапарова содержит и другие рекомендации, но речь о них пойдет в другой раз.
Стоит отметить, что разработка Горного кодекса предусмотрена проектом Стратегии по развитию горнодобывающей отрасли до 2035 года, разработанной по инициативе Министерства экономики в 2012-2014 годах. Однако проект Стратегии правительство так и не утвердило.
Эксперты в сфере недропользования не раз обращали внимание, что горную добычу регулируют различные нормативно-правовые акты, в массиве которых порой сложно ориентироваться. Они рекомендуют создать единый нормативный акт, который будет оказывать прямое действие, избавляя от необходимости искать ответы на те или иные вопросы в подзаконных актах.
Теперь же указом президента правительству поручено разработать Горный кодекс до 1 июля 2021 года. Успеет ли кабмин к этому времени изучить международную практику, проанализировать текущее положение действующих компаний, обсудить (не для галочки) с экспертами и недропользователями основные выводы, а также сам проект Горного кодекса – тот еще вопрос.
Важно понимать, что все эти процедуры необходимы не для самого факта принятия нового нормативного акта, а для достижения целей, которые стоят перед данным документом – привлечение инвестиций для экономического роста страны с минимизацией экологических рисков.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!