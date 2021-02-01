Глава Минобразования Бейшеналиев остается на своем посту – кандидат в премьер-министры

И.о.министр образования и науки Кыргызстана Алмазбек Бейшеналиев останется на своем посту.
Об этом на заседании коалиции большинства Жогорку Кенеша сообщил кандидат на пост премьер-министра КР Улукбек Марипов.
Он сказал, что имеет хорошее мнение о Бейшеналиеве.
«Этот человек будет работать на своем посту», – сказал он.
Напомним, что ранее депутат Жанар Акаев сообщил, что планировалось снять с должности министра образования и науки Алмаза Бейшеналиева. На его место якобы предлагалась кандидатура ректора Кыргызского национального аграрного университета.
Источник: Кабар
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