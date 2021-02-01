«Кыргызкомур» готов к проверкам качества угля в присутствии комиссии

«Кыргызкомур» готов к проверкам качества угля в присутствии комиссии

В ГП «Кыргызкомур» официально заявили, что они готовы к проверкам качества угля в присутствии комиссии.

В госпредприятии напомнили, что недавно в соцсетях появилась информация, что ГП «Кыргызкомур» и «Шарбон» на ТЭЦ поставляют некачественный уголь, в связи с чем в пресс-службе ГП ответили, что они готовы к проверкам, так как предприятие не имеет сомнения в качестве своего угля.

«А что касается «Шарбон», то ГП «Кыргызкомур» не несет ответственность за их продукцию», - также добавили в предприятии.

Источник: Кабар