«Кыргызкомур» готов к проверкам качества угля в присутствии комиссии
В ГП «Кыргызкомур» официально заявили, что они готовы к проверкам качества угля в присутствии комиссии.
В госпредприятии напомнили, что недавно в соцсетях появилась информация, что ГП «Кыргызкомур» и «Шарбон» на ТЭЦ поставляют некачественный уголь, в связи с чем в пресс-службе ГП ответили, что они готовы к проверкам, так как предприятие не имеет сомнения в качестве своего угля.
«А что касается «Шарбон», то ГП «Кыргызкомур» не несет ответственность за их продукцию», - также добавили в предприятии.
Источник: Кабар
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