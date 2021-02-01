Задержанный младший брат замглавы МВД возместил государству 20 млн сомов
В связи с содействием следствию и возмещением ущерба в доход государства, изменена мера пресечения уже экс-прокурору Улукбеку Омурзакову. Об этом сообщает пресс-служба АКС ГКНБ КР.
Как ранее сообщалось, в ноябре 2020 года в рамках досудебного производства по подозрению в рейдерском захвата угольного месторождения ОсОО "Жолчырак" из числа причастных лиц был задержан старший прокурор прокуратуры Ошской области Улукбек Омурзаков.
В ходе следствия Омурзакову и другим лицам судом Первомайского района г. Бишкек была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО ГКНБ КР.
При проведении следственно-оперативных мероприятий была доказана причастность задержанных лиц к незаконной добыче угля на территории месторождения ОсОО "Жолчырак".
"30 января 2021 года в связи с содействием следствию и возмещением ущерба государству в сумме 20 миллионов сомов, мера пресечения Улукбека Омурзакова до окончания следствия и судебного разбирательства была изменена на домашний арест. Кроме этого, Омурзаков написал заявление об увольнении из органов прокуратуры КР по собственному желанию", - отмечают в АКС ГКНБ.
Источник: vb.kg
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