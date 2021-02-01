"Не надо сравнивать Кыргызстан с Казахстаном и Узбекистаном по цене на газ"

"Не надо сравнивать Кыргызстан с Казахстаном и Узбекистаном по цене на газ"

"Не надо сравнивать Кыргызстан с Казахстаном, Узбекистаном по цене на газ". Мы, к сожалению, не газодобывающая страна - наш тариф и так убыточный. Об этом на пресс-конференции сказал заместитель генерального директора по экономике и финансам ОсОО "Газпром Кыргызстан" Арзымат Алдаяров.

В связи с частыми обращениями потребителей по поводу "высокой" стоимости голубого топлива, руководство компании подробно рассказало о том, как в настоящее время формируется тариф.

Так, по данным ОсОО "Газпром Кыргызстан" полная себестоимость природного газа составляет 20 сомов за 1 куб.м. В эту сумму входит:

12,5 сома - это покупная стоимость природного газа, т.е. за эти деньги он приобретается на границе; 3,6 сома - это расходы на доставку природного газа от границы до плиты или котла каждого потребителя. В том числе также эксплуатация, обслуживание, текущий и капитальный ремонт, содержание всей газотранспортной распредсети; 1,3 сома - нормативные потери. Они утверждаются постановлением правительства КР. Это те неизбежные технические потери, которые возникают в процессе транспортировки природного газа. 2,6 сома - это расходы на фонд оплаты труда.

"На протяжении нескольких лет с 2014 года "Газпром" неизменно финансировал фонд оплаты труда за счет собственных вложений. При этом текущий тариф составляет 17,8 сома. Т.е. стоимость осталась прежней, те же эксплуатационные расходы включены, потери и включена в стоимость часть фонда оплаты труда. При этом подавляющая часть фонда оплаты труда сотрудников не включена в тариф и она пока является дефицитом, который и приводит к убыточности нашей деятельности", - заявил Арзымат Алдаяров.

При этом, подчеркнул замгендиректора компании, в Кыргызстане самая минимальная (*) торговая наценка на голубое топливо.

"Часто в СМИ пишут и сами люди говорят, что в соседних странах газ намного дешевле. Но, когда речь идет о тарифах на газ несомненно нужно понимать, что Кыргызстан, к нашему большому сожалению, не является газодобывающей страной. Да, у нас есть собственная добыча - это акционерное общество "Кыргызнефтегаз", доля которого менее 5%. А 95% газа мы приобретаем из-за рубежа. И сравнивать нас с Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Россией - со странами, которые не только добывают свой газ, а еще продают населению и на экспорт - это некорректно с точки зрения экономики и логики", - аргументировал Алдаяров.

По его словам, в большинстве газодобывающих стран внутренние цены для потребителей субсидируются за счет очень высоких цен на экспорт. Т.е. высокие экспортные доходы позволяют держать низкие цены для внутренних потребителей. Это стандартная практика для любой газодобывающей страны.

Поэтому, считают в компании, в этом плане лучше ориентироваться на такие страны как Грузия, Молдова, Армения, которые также покупают природный газ.

"Молдова покупает у "Газпрома" по 142-145 долларов (за 1 тыс. куб.м. - ред.), а продает населению по 268. Армения покупает по 165, продает по 279. Разница между покупной стоимостью и тарифами для населения примерно в 100-120 долларов за тысячу кубометров. Это те расходы, которые нужны для доставки газа от границы до плиты потребителя. Туда включаются все эксплуатационный расходы, на транспорт и фонд оплаты сотрудников. У нас разница - 62 доллара. Это на территории стран ЕАЭС, СНГ, по нашему убеждению, самые минимальные затраты на доставку газа до потребителя. (*)", - информировал Арзымат Алдаяров.

Еще один из ключевых факторов, влияющих на цену природного газа - курс доллара по отношению к сому.

"За период с 1 марта 2020 года, когда началась пандемия во всем мире, кыргызский сом потерял стоимость по сравнению с другими валютами стран ЕАЭС большего всего. Девальвация составила почти 20%. И у нас вырос тариф", - констатировали в компании.

Исходя из дефицита тарифа для населения, по подсчетам ОсОО, в 2 сома 20 тыйынов, компания ищет пути покрытия убытков.

"Наша бизнес модель, экономическая модель подразумевает, что мы не собираемся повышать тариф для того, чтобы выйти на самоокупаемость и начать зарабатывать. Вообще специфика газовой компании в том, что независимо от того, сколько вы продаете газа - это 300 млн или 1 млрд куб м. - в целом расходы на содержание сети примерно одинаковые, такое же количество людей работает, эксплуатация та же. Поэтому для нас ключевой задачей является увеличение объемов реализации, чтобы увеличить доходы и оставить расходы на нынешнем уровне. Тогда мы сможем сохранить текущий тариф", - заключил Алдаяров.

Источник: https://www.vb.kg/