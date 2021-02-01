Депутаты предложили повысить акциз на ГСМ. Деньги отдадут Дорожному фонду

Депутаты предложили повысить акциз на ГСМ. Деньги отдадут Дорожному фонду

В Кыргызстане предложили создать дорожный фонд и повысить акцизный налог на все виды горючего. Вырученные средства пойдут на финансирование дорожного фонда. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Над законопроектом работала целая группа депутатов: Нурбек Алимбеков, Акылбек Жапаров, Айнура Осмонова, Аида Касымалиева, Аалы Карашев, Салайдин Айдаров, Улугбек Ормонов, Кубанычбек Жумалиев, Омурбек Бакиров, ЭмильТоктошев. В справке к закону они пишут, что ежегодно на содержание автодорог из бюджета выделяется недостаточно средств, из-за этого период их эксплуатации сокращается, что приводит к тому, что государство вынуждено брать новые кредиты на строительство и реконструкцию дорог.

Для решения это проблемы предлагается создать в КыргызстанеДорожноый Фонд. Он будет реализовать следующие задачи:

1. Установление целевого назначения "дорожных" налогов и сборов, на финансирование мероприятий по развитию и сохранению дорожной сети.

2. Установление программного характера финансирования дорожных работ.

3. Ориентация системы финансирования дорожной отрасли на внутренние резервы страны.

Кроме того, авторы проекта предлагают повысить акцизный налог на ГСМ.

"...внести изменения в Налоговый кодекс Кыргызской Республики в виде ежегодного увеличения базовой ставки акцизного налога на бензин, легкие и средние дистилляты и прочие бензины на 2000 сом за тонну, которые будут направляться в Дорожный Фонд, в связи с чем будет реализована задача по доведению объема бюджетного финансирования до минимально допустимого уровня финансовой потребности автодорожной отрасли", - отмечается в справке к законопроекту.

В случае принятия этого закона, все виды горючего в Кыргызстане подорожают. Однако авторы законопроекта уверены, что повышение цены будет не столь значительным в пределах от 3,5% до 4,9%. Таким образом, расходы водителей легковых автомобилей увеличатся примерно на 8 сомов в день, расходы таксистов - на 40 сомов в день.

"В то же время, в соответствии с исследованиями международных экспертов в результате предлагаемого увеличения бюджета дорожной отрасли выгоды пользователей дорог оценочно составят 10,7 млрд. сомов", - отмечают авторы законопроекта.

Источник: vb.kg