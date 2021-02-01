В Чуйской области задержали члена ОПГ с героином

Сотрудники СБНОН МВД задержали члена ОПГ с тяжелыми наркотиками.

По данным пресс-службы ведомства, 26 января в милицию поступило сообщение, что из города Ош в сторону Чуйской области направляется минивэн «Honda Stepwgn», в салоне которого находятся наркотические средства.

По предварительным данным, неизвестными лицами был передан подозрительный багаж для доставки до одного из сел в Сокулукском районе Чуйской области.

Так, в этот же день на трассе в Чуйской области в момент передачи багажа было проведено задержание. Забирать груз пришел гражданин А.А., 1988 года рождения, ранее судимый, состоящий на оперативном учете МВД как член одной из ОПГ.

В багаже обнаружили 15 граммов героина.

Расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к данному преступлению.