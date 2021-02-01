Депутат: Министра образования Алмазбека Бейшеналиева хотят уволить

Коалиция большинства хочет сместить с поста министра образования Алмазбека Бейшеналиева.

Об этом на своей странице Facebook написал депутат Жанар Акаев.

По его словам, вместо Бейшеналиева главой Минобразования хотят назначить ректора Аграрного университета имени Скрябина Рысбека Нургазиева.

«Завтра на заседании коалиции большинства министр образования и науки Алмаз Бейшеналиев будет уволен и заменен ректором Аграрного университета и ветеринаром. Я слышал ранее, что возбуждено уголовное дело. Утром обратимся в соответствующие органы. Давайте не допустим этого, давайте поддержим имеющийся штат. Надеюсь, что Садыр Жапаров, Эльвира Сурабалдиева, Артем Новиков обратят внимание и до завтра подумают над решением. Давай поделимся друзьями», — написал депутат.

Источник: Элгезит