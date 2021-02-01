Президент Садыр Жапаров: Сейчас каждый день для Кыргызстана равен веку

Президент Садыр Жапаров: Сейчас каждый день для Кыргызстана равен веку

«Сейчас у нас нет права на отдых, ведь каждый сегодняшний день для Кыргызстана равен веку. Мы дали клятву трудиться днем и ночью во благо народа, который ждет улучшений, и мы оправдаем эти надежды», - заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, сегодня, 31 января, в ходе ознакомления с ходом строительства образовательного и культурно-оздоровительного комплекса «Ынтымак-билим» в селе Мыкан Аламудунского района Чуйской области.

Как сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, работы по строительству комплекса «Ынтымак-билим» финансируются Всемирной ассамблеей мусульманской молодежи. В комплекс входит школа на 500 ученических мест, спортивный зал, ФАП, административное здание, мечеть, футбольное поле и игровая площадка.

Глава государства в своем выступлении перед местными жителями выразил признательность за поддержку его кандидатуры на президентских выборах, отметив, что приложит все свои усилия для того, чтобы оправдать оказанное доверие и вывести страну на путь устойчивого развития.

Также он выразил благодарность Всемирной ассамблее мусульманской молодежи за содействие в строительстве социальных объектов в столь непростое для Кыргызстана время.

«Пусть первый кирпич, заложенный здесь, станет символом начала строительства по всей стране. Наши двери для инвесторов, партнеров и союзников будут всегда открыты», - подчеркнул Садыр Жапаров.

Глава государства отметил, что после инаугурации провел встречи с рядом инвесторов, которые выразили готовность оказывать содействие в капитальной реконструкции аварийных школ по всей стране.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что руководство страны, используя зарубежную помощь и внутренние источники, в течении ближайших двух лет постарается решить проблемы, связанные с детскими садами, школами и ФАПами.

Садыр Жапаров заложил первый кирпич под строительство школы в комплексе «Ынтымак-билим», завершение которой предполагается к новому учебному году – до сентября 2021 года.

Источник: Кабар