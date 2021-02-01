В Джалал-Абаде с 1 февраля открывают все школы и детские сады
В городе Джалал-Абад с 1 февраля откроют все школы и детские сады для обучения в традиционном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города Джалал-Абад.
Согласно информации, решение принято на заседании городского штаба по недопущению распространения коронавируса. Учащиеся школ с 1-го по 11-й класс продолжат обучение в традиционном формате. Муниципальные детские сады города также откроют с 1 февраля при условии соблюдения всех необходимых санитарных норм и правил.
Источник: Кабар
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