В Джалал-Абаде с 1 февраля открывают все школы и детские сады

В Джалал-Абаде с 1 февраля открывают все школы и детские сады

В городе Джалал-Абад с 1 февраля откроют все школы и детские сады для обучения в традиционном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города Джалал-Абад.

Согласно информации, решение принято на заседании городского штаба по недопущению распространения коронавируса. Учащиеся школ с 1-го по 11-й класс продолжат обучение в традиционном формате. Муниципальные детские сады города также откроют с 1 февраля при условии соблюдения всех необходимых санитарных норм и правил.

Источник: Кабар