Указ президента «О новой государственной кадровой политике»

Указ президента «О новой государственной кадровой политике»

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ «О новой государственной кадровой политике». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Так, в целях создания условий для кардинального улучшения системы и практики подбора кадров на государственные и муниципальные должности, реализации конституционного права граждан Кыргызской Республики на равные возможности при поступлении на государственную и муниципальную службу, привлечения в государственные органы и органы местного самоуправления профессиональных кадров и перспективной молодежи, улучшения морально-нравственных качеств служащих, снижения коррупционных рисков в системе государс твенного управления постановляется:

Рекомендовать государственным органам и органам местного самоуправления, их должностным лицам:

— считать, что основной задачей новой государственной кадровой политики является обеспечение справедливого доступа к государственной и муниципальной службе, недопустимость дискриминации, формирование профессионального государственного аппарата, карьерный рост, соответствующие условия для работы, установление достойных условий оплаты труда, социальное стимулирование государственного и муниципального служащего;

— осуществлять подбор и расстановку кадров в государственных органах и органах местного самоуправления исключительно на основе профессиональных и морально-нравственных качеств кандидатов;

— не допускать ограничений при подборе кадров по половому, национальному и языковому признаку, а также по признаку инвалидности;

— обеспечить бережное отношение к человеческому потенциалу, сохранение профессионального кадрового состава органов управления с преемственностью и притоком на службу перспективной молодежи;

— запретить назначение на государственные и муниципальные должности лиц с запятнанной репутацией, ранее замешанных в коррупционных преступлениях;

— совершенствовать конкурсный отбор кадров с учетом справедливости, упрощения процедуры отбора и повышения требований к кандидатам;

— проводить на постоянной основе повышение квалификации и переподготовку кадров;

— повысить ответственность за надлежащее исполнение должностных обязанностей.

Уполномоченному государственному органу по вопросам государственной и муниципальной службы КР:

— во взаимодействии с государственными органами и органами местного самоуправления, представителями экспертного сообщества и общественностью разработать целостную Государственную стратегию развития и формирования кадров в Кыргызской Республике, определяющую меры по повышению кадрового потенциала государственных органов и органов местного самоуправления, гарантии равных прав граждан при назначении на государственные должности государственной службы всех видов и муниципальные должности за сч ет унифицированных процедур подбора и карьерного продвижения кадров;

— обеспечить приоритетность назначения на вышестоящие должности лиц, состоящих в установленных законодательством кадровых резервах;

— сформировать постоянно действующую систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

— совместно с государственными органами и органами местного самоуправления организовать формирование качественного состава установленных законодательством резервов кадров для лиц, претендующих на замещение государственных и муниципальных должностей, организовать контроль за использованием данных резервов при кадровых назначениях.

Рекомендовать правительству КР:

— во взаимодействии с уполномоченным государственным органом по вопросам государственной и муниципальной службы в ускоренном порядке разработать проекты законодательных актов и иных нормативных правовых актов, определяющих принципы подбора, расстановки и продвижения кадров на государственные и муниципальные должности, в том числе на политические должности,

а также на должности в государственных и муниципальных учреждениях, организациях и предприятиях;

— обеспечить приоритетность назначения на должности лиц, состоящих в установленных законодательством резервах, при строгом соблюдении соответствия кандидатов предъявляемым квалификационным требованиям, по процедурам и механизмам, предлагаемым государственным органом по вопросам государственной и муниципальной службы Кыргызской Республики.

Рекомендовать Жогорку Кенешу в первоочередном порядке рассмотреть проекты законодательных актов, инициируемые правительством КР, по вопросам совершенствования кадровой политики.

Возложить на уполномоченный государственный орган по вопросам государственной и муниципальной службы Кыргызской Республики координацию исполнения настоящего Указа.