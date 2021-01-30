Указ президента Садыра Жапарова «О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации»

Указ президента Садыра Жапарова «О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации»

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ «О принятии мер, направленных на улучшение миграционной ситуации». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Так, в целях стабилизации миграционных процессов, направленной на смягчение и минимизацию неблагоприятных факторов, вызывающих и сопровождающих миграцию, с учетом текущих и предстоящих социальных, демографических и экономических вызовов, понимания роли человеческого потенциала как главного источника социально-экономического благополучия страны, руководствуясь статьей 65 Конституции КР, постановляется:

Определить первоочередной задачей всестороннюю поддержку трудовых мигрантов в странах пребывания, а также защиту интересов и прав семей мигрантов в КР.

Рекомендовать правительству КР:

— активизировать работу по защите прав и интересов трудовых мигрантов, находящихся зарубежом, по реализации на постоянной основе информационно-консультационных мероприятий с применением современных цифровых технологий для улучшения их положения;

— в оперативном порядке разработать и внести на рассмотрение проект Концепции миграционной политики Кыргызской Республики;

— в приоритетном порядке реализовывать инвестиционные проекты по развитию новых производств в регионах Кыргызской Республики с наиболее высоким уровнем миграционного оттока населения с установлением особого налогового режима для создания рабочих мест;

— до конца первого полугодия 2021 года разработать и принять программу (инструменты) по стимулированию трудовых мигрантов и членов их семей инвестировать в национальную экономику;

— с учетом развития демографической ситуации разработать и принять программу по содействию занятости граждан на среднесрочный период как на внутреннем, так и внешних рынках труда в зависимости от сценариев развития экономики Кыргызской Республики и стран назначения трудовой миграции;

— завершить принятие подзаконных актов по реализации национальной инициативы Мекен-карт, дающей его обладателю, соотечественнику с иностранным гражданством, равные права с гражданами Кыргызской Республики на свободный въезд и выезд из Кыргызской Республики без оформления визы, проживание и возможность трудиться в Кыргызской Республике без оформления вида на жительство и разрешения на работу, а также на получение образовательных и медицинских услуг;

— принять меры по адаптации и реинтеграции трудовых мигрантов, возвращающихся в Кыргызскую Республику;

— принять меры по обеспечению учета, присмотра, защиты прав и интересов детей, чьи родители находятся в трудовой миграции; ввести на законодательном уровне понятие «дети трудовых мигрантов» с гарантиями их государственной защиты;

— рассмотреть возможность разработки механизма, позволяющего родителям, выезжающим в трудовую миграцию, уведомить органы опеки об оставлении ребенка (детей) под опеку родственникам либо другим лицам, с использованием цифровых технологий или платформ органами опеки для мониторинга ситуации, связанной с детьми трудовых мигрантов;

— рассмотреть возможность определения и усиления ответственности родителей, выезжающих в трудовую миграцию, с оставлением своих детей без определения опекунов и попечителей и без уведомления об этом органов опеки и попечительства, а также ответственность опекунов и попечителей за невыполнение взятых обязательств;

— для урегулирования правового статуса этнических кыргызов, включая лиц без гражданства кыргызской национальности, находящихся на территории Кыргызской Республики, предоставить возможность приобретения гражданства Кыргызской Республики в упрощенном порядке следующим лицам, если:

у лица истек или истекает срок действия иностранного паспорта, паспорта СССР, а также удостоверения кайрылмана;

лицо, родившееся на территории иностранного государства, достигло 18-летнего возраста в КР и своевременно не приобрело гражданство КР;

лицо, родившееся в КР до приобретения родителями гражданства КР, достигло 18-летнего возраста на территории КР и своевременно не приобрело гражданство КР;

у лица имеется заключение территориального отдела уполномоченного органа в сфере регистрации населения о признании на территории КР его лицом без гражданства;

у лица имеется свидетельство о рождении иностранного государства с отметкой о получении паспорта иностранного государства, но на момент подачи ходатайства отсутствует иностранный паспорт и возможность его восстановления;

у лица имеются расхождения в правописании букв персональных данных в паспорте, свидетельстве о рождении/браке иностранного государства;

этническая принадлежность лица подтверждается дипломатическим представительством или консульским учреждением КР при отсутствии в паспорте или свидетельстве о рождении иностранного государства графы национальность;

— принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа, включая меры по внесению изменений в действующее законодательство.