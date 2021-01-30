Указ Садыра Жапарова «О вопросах реформирования горнодобывающей отрасли КР»

Указ Садыра Жапарова «О вопросах реформирования горнодобывающей отрасли КР»

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ «О вопросах реформирования горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Так, в целях повышения производительности горнодобывающей промышленности, создания прозрачной системы правового регулирования, раскрытия ее потенциала, обеспечения безопасности населения и минимизации нагрузки на окружающую среду, а также создания благоприятного инвестиционного климата и расширения возможностей для дальнейшего экономического роста КР, руководствуясь статьей 65 Конституции КР, постановляется:

Рекомендовать правительству КР:

— разработать и внести до 1 июля 2021 года на рассмотрение в Жогорку Кенеш проект Горного кодекса КР, направленный на создание целостной системы законодательства в сфере недропользования, предусматривающий:

разработку участков недр общегосударственного значения исключительно национальной горнодобывающей компанией со 100% участием государства в уставном капитале, за исключением предприятий, имеющих лицензию и разрабатывающих участки недр общегосударственного значения на момент принятия Горного кодекса КР;

государственную долю при разработке месторождений полезных ископаемых, не входящих в реестр участков недр общегосударственного значения; условия приобретения государственной доли;

— усилить контроль за незаконной добычей полезных ископаемых, в том числе лицензионный контроль, обеспечить рациональное использование недр, промышленную и экологическую безопасность; рассмотреть возможность внедрения международных стандартов экологической безопасности;

— провести аудит геологической информации для выявления экономически перспективных месторождений, а также расширения реестра участков недр общегосударственного значения;

— принять эффективные меры по стимулированию геологоразведочной деятельности и открытию новых месторождений с формированием к ним базы для дальнейшего долгосрочного роста; рассмотреть возможность внедрения международной системы стандартов отчетности по запасам полезных ископаемых;

— обеспечить найм не менее 90% работников из числа граждан Кыргызской Республики от общей штатной численности персонала горнодобывающей компании и подрядных организаций с соблюдением норм вступивших в установленном порядке в силу международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика;

— обеспечить приобретение не менее 80% товаров и услуг на территории Кыргызской Республики, за исключением случаев, когда такие товары или услуги не производятся на территории Кыргызской Республики, с соблюдением норм вступивших в установленном порядке в силу международных договоров, участницей которых является Кыргызская Республика;

— обеспечить рациональность, эффективность и прозрачность распределения финансовых средств, поступающих от горнодобывающих компаний в фонды, республиканский и местные бюджеты, посредством цифровых платформ;

— до 1 сентября 2021 года разработать и внедрить механизмы электронного лицензирования права пользования недрами и внешнеэкономической деятельности, осуществляемой недропользователями для исключения коррупционных рисков;

— до 1 мая 2021 года обеспечить обмен данными по системе межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» для цифровизации выдачи разрешительных и иных документов в сфере недропользования; разместить государственные услуги в сфере недропользования на Государственном портале электронных услуг Кыргызской Республики;

— принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа, а также широко освещать работу, выполняемую по реализации настоящего Указа.