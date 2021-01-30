Указ президента «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов»
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Так, в целях обеспечения конституционных гарантий защиты собственности, стимулирования устойчивого роста экономики, исключения необоснованного вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, а также повышения доверия инвесторов, создания благоприятного инвестиционного климата и деловой среды, руководствуясь статьей 65 Конституции КР, постановляется:
Считать целесообразным:
— прекратить необоснованное вмешательство правоохранительных, фискальных и контролирующих органов в деятельность субъектов предпринимательства, воспрепятствование предпринимательской деятельности и нарушение законных прав собственников, в том числе из-за невыполнения и невозможности выполнения договорных обязательств;
— обеспечить безопасность деятельности инвестиционных объектов и имущества инвесторов;
— внедрить:
- принцип «один следственный орган по экономическим преступлениям» без права передачи подследственности другим правоохранительным органам;
- механизм предварительной проверки без регистрации в Едином реестре преступлений и проступков заявлений и сообщений в отношении предпринимателей о правонарушениях, основанных на неисполнении или ненадлежащем исполнении гражданско-правовых сделок, совершенных в письменной форме и не признанных судом недействительными, мнимыми или притворными.
Генеральной прокуратуре КР:
— усилить надзор за неукоснительным исполнением законодательства о гарантиях свободы предпринимательской деятельности и защиты собственности и инвестиций;
— обеспечить неотвратимость ответственности, вплоть до уголовной, должностных лиц контролирующих, правоохранительных и фискальных органов за:
- нарушение прав и законных интересов субъектов предпринимательства;
- нарушение порядка оказания государственных услуг;
- необоснованное истребование документов у субъектов предпринимательской деятельности, не предусмотренных законодательством и нормативными правовыми актами Кыргызской Республики;
- незаконное приостановление деятельности субъектов предпринимательства и (или) денежных операций, в том числе по их банковским счетам;
- нарушение требований законодательства о разрешительных (лицензионных) процедурах и контрольно-надзорной сферы;
— в месячный срок внести предложения по оптимизации порядка рассмотрения заявлений в отношении предпринимателей, поступающих в Единый реестр преступлений и проступков;
— в месячный срок создать телефон доверия для круглосуточного приема обращений субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства по вопросам необоснованного вмешательства правоохранительных, фискальных и контролирующих органов в их деятельность, воспрепятствования предпринимательской деятельности и нарушения прав собственников.
Рекомендовать Правительству КР:
— в трехмесячный срок при участии Верховного суда Кыргызской Республики и бизнес-сообщества внести на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики пакет законопроектов по дальнейшему повышению роли и эффективности деятельности судебных органов по обеспечению надежной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, ускорению сроков рассмотрения исков субъектов предпринимательства, в том числе путем широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий;
— в трехмесячный срок разработать и внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики пакет законопроектов по декриминализации экономических преступлений и проступков, а также проект закона Кыргызской Республики, запрещающий применение меры пресечения по экономическим преступлениям в виде заключения под стражу в ходе досудебного производства;
— отменить применяемые количественные индикаторы эффективности деятельности правоохранительных, фискальных и контролирующих органов и их сотрудников, в двухмесячный срок внедрить новый механизм оценки их результативности, ориентированной на поддержку и защиту предпринимателей и их частной собственности;
— до конца 2021 года провести регулятивную реформу с применением принципа «умного регулирования» и механизма регуляторной «песочницы», направленную на улучшение предпринимательской среды, в том числе на значительное снижение вмешательства государства в предпринимательскую деятельность;
— укрепить потенциал и усилить техническое оснащение Государственной судебно-экспертной службы при Правительстве Кыргызской Республики, а также сократить сроки проведения судебной экспертизы в отношении экономических преступлений;
— в срок до 1 сентября 2021 года перевести в автоматизированный формат значительную часть государственных услуг, оптимизировать бизнес-процессы предоставления государственных услуг и внести изменения в стандарты и административные регламенты таких услуг в части исключения ненужных процедур и истребования документов от предпринимателей;
— создать Единый электронный портал по выдаче лицензий и разрешительных документов и в срок до 31 декабря 2021 года обеспечить автоматизированную систему выдачи лицензий и разрешений. Провести его интеграцию с Государственным порталом электронных услуг через Единую систему идентификации;
— в срок до 30 сентября 2021 года обеспечить переход налоговых органов к сервисной модели обслуживания налогоплательщиков, упростить процедуры налогового администрирования путем цифровизации основных бизнес-процессов и исключить полностью контакт сотрудников налоговых органов с налогоплательщиком;
— внедрить индикаторы скорости таможенной очистки товаров и качества предоставляемых услуг, сформировать конкурентоспособную и полную автоматизированную таможенную инфраструктуру;
— в срок до 30 сентября 2021 года завершить полное введение электронного таможенного декларирования и системы автоматического выпуска товаров;
— создать благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности в отдельных и приграничных территориях, включающие меры государственной поддержки и льготного фискального режима;
— устранить барьеры и упростить требования, установленные в законодательстве КР, по вопросам инвестиций;
— принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.
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