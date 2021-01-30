Эльвира Сурабалдиева призвала скорее переместить СИЗО-1 за пределы Бишкека

И.о. вице-премьера отметила, что строить новый следственный изолятор будут в несколько этапов

Исполняющая обязанности вице-премьер-министра Эльвира Сурабалдиева посетила учреждение № 21 (СИЗО-1 Бишкека) Госслужбы исполнения наказаний при правительстве.

Она осмотрела дежурную и медико-санитарную части, кухню для специального контингента, камеры, в которых содержатся следственно-арестованные лица, жилое помещение осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

Было отмечено, что в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране, по согласованию с Генеральной прокуратурой, СИЗО-1 принимает следственно-арестованных из изоляторов временного содержания других силовых структур, а также других лиц, посещающих учреждение, только при наличии ПЦР-анализа с отрицательным результатом, при входе в учреждение проводится термометрия.

Свидания с обвиняемыми проводятся через стеклянные перегородки, судебные заседания переведены в формат видеосвязи. Подготовлены карантинные камеры для лиц с повышенной температурой и с подозрением на коронавирусную инфекцию, а также освобожден и подготовлен целый изолированный пост для вновь прибывших заключенных, которые по алгоритму проходят обязательный 14-дневный карантин.

В СИЗО-1 имеется оснащенная клинико-бактериологическая лаборатория, медицинские работники специального учреждения обучены проведению ПЦР-анализов. Многие международные неправительственные и общественные организации оказали учреждению гуманитарную помощь, направленную на противодействие распространения коронавирусной инфекции.

И.о. вице-премьер-министра отметила важность строгого соблюдения положенных санитарных норм с учетом риска завоза и распространения новых штаммов COVID-19.

Сурабалдиева ознакомилась с условиями содержания обвиняемых в данном учреждении и побеседовала с гражданами.

Она подчеркнула необходимость решения вопроса передислокации СИЗО-1 за черту города и строительства нового здания для учреждения.

«Условия содержания граждан очень плохие. Капитального ремонта здания не проводилось долгое время, инфраструктура изношена и приходит в негодность, что создает тяжелые условия для пребывания в учреждении обвиняемых граждан и работающих сотрудников. Состояние камер оставляет желать лучшего. Необходимо активизировать работу по передислокации СИЗО-1 и строительству нового здания в несколько этапов», - сказала она.

Кроме того, и.о. вице-премьера поручила Министерству здравоохранения решить вопросы по обеспечению учреждения машиной Скорой медицинской помощи, а также проработать вопросы повышения квалификации медицинских работников системы исполнения наказания на безвозмездной основе и распределения выпускников медицинских вузов в соответствующие подразделения уголовно-исполнительной системы.

Пресс-служба правительства