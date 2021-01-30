Медетбек Букуев назначен советником президента

Медетбек Букуев назначен советником президента

Букуев Медетбек Омошевич назначен советником президента Кыргызской Республики.

Соответствующий указ 26 января 2021 года подписал спикер Жогорку Кенеша Т.Мамытов, который на тот момент исполнял обязанности президента.

Медетбеку Букуеву 65 лет. Профессор, работает в КНУ. Является одним из основателей Ассоциации мини-футбола Кыргызстана.

Букуев значился в списке партии «Мекенчил» (№33) на последних выборах в Жогорку Кенеш.

Источник: kg.akipress.org