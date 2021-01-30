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Начальник Медицинского управления МВД задержан за взятку. Какое решение принял суд?

Начальник Медицинского управления МВД задержан за взятку. Какое решение принял суд?

Первомайский районный суд Бишкека 19 января вынес решение в отношении председателя военно-врачебной комиссии (ВВК) МВД Ж.Ж.К.

Полковник милиции был задержан 2 ноября. По версии обвинения, Ж.Ж. брал неоднократно брал взятки от граждан, которые хотели работать в органах внутренних дел. То есть за определенную плату главный милицейский врач делал справки, где говорилось, что кандидат соответствует службе.

В отношении Ж.Ж. возбудили уголовное дело по ст.325 («Получение взятки») УК КР.

Во время следствия задержанный признал свою вину, и заключил соглашение. В суде он и его адвокат поддержали соглашение.

В итоге суд признал виновным Ж.Ж. в получении взятки и приговорил его к выплате штрафа в размере 300 тыс. сомов.

  

Источник: svodka.akipress.org

           

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