В Кыргызстане будут сокращены ряд министерств и ведомств

В ближайшее время в ряде министерств и ведомств произойдут изменения.

Об этом в соцсетях сообщил депутат ЖК Дастан Бекешев. По его словам, их ждут объединения и сокращения.

- Все решится уже на следующей неделе, - подчеркнул Дастан Бекешев.

Депутат, к сожалению, не уточнил, о каких госорганах идет речь.

Отметим, отечественные эксперты неоднократно подчеркивали необходимость оптимизации ряда госструктур. Также говорилось о возврате отдельных министерств, как например, Минпромэнерго, а также выведение сферы недропользования в отдельное ведомство.

Источник: vb.kg