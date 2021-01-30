В Кыргызстане будут сокращены ряд министерств и ведомств

В ближайшее время в ряде министерств и ведомств произойдут изменения.
Об этом в соцсетях сообщил депутат ЖК Дастан Бекешев. По его словам, их ждут объединения и сокращения.
- Все решится уже на следующей неделе, - подчеркнул Дастан Бекешев.
Депутат, к сожалению, не уточнил, о каких госорганах идет речь.
Отметим, отечественные эксперты неоднократно подчеркивали необходимость оптимизации ряда госструктур. Также говорилось о возврате отдельных министерств, как например, Минпромэнерго, а также выведение сферы недропользования в отдельное ведомство.
Источник: vb.kg
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