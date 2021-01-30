В Кыргызстане подорожает алкоголь. С января повышен акцизный налог
Согласно ежегодному повышению ставки акцизного налога на этиловый спирт и отдельные виды алкогольной продукции, с января 2021 года установлены новые ставки акциза на эти виды продукции. Об этом сообщает Государственная налоговая служба КР.
Отмечается, что это было сделано в целях гармонизации ставок акцизов в рамках ЕАЭС.
В частности, акцизы на водку и ликероводочные изделия, крепленые напитки повышены со 100 сомов до 120 сомов за 1 литр. В 2022 году акциз составит 140 сомов, с 2023 года – 160 сомов.
Ставка акциза на этиловый спирт установлена в размере 120 сомов за 1 литр, ранее эта ставка составляла 100 сомов. В следующие два года акцизный налог будет повышаться на 20 сомов ежегодно.
Акциз на коньяк повышен с 70 сомов до 80 сомов за литр. В 2022 году эта сумма будет составлять 90 сомов за литр, в 2023 году – 100 сомов.
Акциз на слабоалкогольные напитки остался на уровне 200 сомов за литр.
Источник: Кабар
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