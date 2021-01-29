Facebook сократит количество политического контента

Facebook сократит количество политического контента

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть будет уменьшать количество политического контента в новостных лентах пользователей, передает Reuters.

По словам Цукерберга, компания навсегда откажется от алгоритмических рекомендаций для групп, занимающихся политическими и социальными проблемами.

“Люди не хотят, чтобы на наших платформах были только политика и разногласия. Мы будем еще больше стремиться к тому, чтобы стать силой, сближающей людей”, – сказал Цукерберг в ходе ежеквартального отчета о доходах платформы.

Сообщается, что доход компании в октябре – декабре 2020 года составил $28 млрд. По информации издания, эти данные не отражают реакцию рынка на работу социальной сети во время штурма Капитолия.

Источник: reporter.kg