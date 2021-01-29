В Кыргызстане в 2020 году зафиксирован самый большой показатель смертности за последние 5 лет

В Кыргызстане в 2020 году зафиксирован самый большой показатель смертности за последние 5 лет

Государственная регистрационная служба КР опубликовала статистику по регистрации за 2016 – 2020 годы рождаемости и смерти в Кыргызстане.

Так, по данным пресс-службы ГРС, за 5 лет в Кыргызстане родились 819 058 детей:

в 2016 году — 159 584 новорожденных;

году — новорожденных; в 2017 году — 155 036 детей;

году — детей; в 2018 году – 172 663 младенца;

году – младенца; в 2019 году – 173 601 новорожденный;

году – новорожденный; в 2020 году – 158 174 ребенка.

Так, по данным службы, в Кыргызстане за 5 лет зарегистрировано 173 016 случаев смерти:

в 2016 году – 33 545 ;

году – ; в 2017 году – 33 143 ;

году – ; в 2018 году – 33 010 ;

году – ; в 2019 году – 33 317 ;

году – ; в 2020 году – 40 001.

Пик смертности приходится на 2020 год вследствие коронавирусной инфекции.