В Кыргызстане в 2020 году зафиксирован самый большой показатель смертности за последние 5 лет
Государственная регистрационная служба КР опубликовала статистику по регистрации за 2016 – 2020 годы рождаемости и смерти в Кыргызстане.
Так, по данным пресс-службы ГРС, за 5 лет в Кыргызстане родились 819 058 детей:
- в 2016 году — 159 584 новорожденных;
- в 2017 году — 155 036 детей;
- в 2018 году – 172 663 младенца;
- в 2019 году – 173 601 новорожденный;
- в 2020 году – 158 174 ребенка.
Так, по данным службы, в Кыргызстане за 5 лет зарегистрировано 173 016 случаев смерти:
- в 2016 году – 33 545;
- в 2017 году – 33 143;
- в 2018 году – 33 010;
- в 2019 году – 33 317;
- в 2020 году – 40 001.
Пик смертности приходится на 2020 год вследствие коронавирусной инфекции.
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