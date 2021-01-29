Илим Карыпбеков: Инаугурация прошла скромно. Придраться не к чему

Бывший гендиректор КТРК высказал мнение об инаугурации президента Садыра Жапарова
Инаугурация прошла скромно, и придраться не к чему. Таким мнением поделился бывший гендиректор КТРК Илим Карыпбеков на своей странице в соцсети Twitter.
— Инаугурация прошла скромно, официально строго, без грубых ляпов, излишеств, помпезности, — написал он. — Придраться не к чему. Желаю, чтобы в целом его президентство прошло в этом же духе и чтобы он досидел до конца срока, это важно!
Отметим, до инаугурации президента прошла репетиция к мероприятию. Организаторы репетировали, как глава государства будет передвигаться по городу на кортеже. По этой причине на улицах города образовались пробки, что вызвало возмущение народа.
Тогда Карыпбеков писал, что по репетиции уже можно определить, какое окружение у Садыра Жапарова.
— По сегодняшней репетиции инаугурации уже понятно не только, как она пройдет, но и какое окружение будет у президента, как они будут управлять страной и какое отношение будет власти к людям. Один из первых шагов Садыра Жапарова начался сразу с непопулярных, ненужных, вызывающих раздражение общества.
Источник: Вести
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