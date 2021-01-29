В Ошской области зарегистрировано землетрясение силой 3 балла
В Ошской области 28 января в 14:22 произошло землетрясение силой 3 балла в эпицентре.
Как сообщает Институт сейсмологии НАН КР, в селах Кара-Кочкор - 3 балла, Чымбай - 3 балла, Мырзаке, Салам-Алик - 2,5 балла.
По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
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