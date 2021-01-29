В Кыргызстане за прошедшие сутки произошло 19 пожаров.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.
Уточняется, что из них в Бишкеке - 5, в Ошской области – 5, в Чуйской области – 3, в Джалал-Абадской области - 1, в Иссык-Кульской области – 3, в Таласской области - 1, в Баткенской области - 1.
Всего для тушения пожаров было привлечено 22 машины.
О пострадавших и жертвах не сообщается.
Источник: Кабар
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